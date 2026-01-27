経団連の筒井義信会長と連合の芳野友子会長は２７日午前、東京・大手町の経団連会館で会談し、２０２６年春闘が事実上スタートした。３年続けて賃上げ率５％超を実現できるかが焦点で、同日に公示された衆院選でも物価高に対応した賃上げが争点の一つとなっている。労使トップ会談の冒頭、筒井氏は「（連合とは）課題認識や目指す方向性がほぼ一致している」と指摘。「（基本給を底上げする）ベースアップの実施の検討を賃金交