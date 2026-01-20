免疫力を高めるには、免疫細胞が活動的になる36.5℃〜37℃の体温をキープすることが大事。体温がそれ以下の人は、医師の石原新菜先生に聞いた入浴のコツ＝「温入浴」を取り入れてみませんか？ 効率よく体が温まり、冷えにくい体を目指しましょう。40℃くらいのお湯に15分くらい肩までつかるお湯の温度は体温より少し高めの40℃ 前後が理想。その理由は、その温度帯で血流がよくなり、副交感神経が優位になり体がリラックスモードに