俳優の石原良純（63）が26日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」(月〜金曜前8・00)に“ガラガラかすれ声”で出演した。これにネット上には「声が出ないなら休めや、見苦し？」「あれ、天龍モーニングショー出てる？！とTV画面パッと開いたら石原良純さんだった」「声を出すのが辛そうです。周囲にうつさないためにも、体調の良くない時は休んだ方がいいですね。テレビがそういう風に、社会を率先して欲しいと思います」