ハンドルを握ると、人は性格が変わるとよく言われます。ドライブレコーダーの普及にともない、無謀な運転は減る傾向にありますが、それでも常に日本のどこかで起きているのも事実です。今回は、そんな無謀な運転が理由でせっかくのチャンスを棒に振った男性のエピソードです。◆新卒で味わった人生初の挫折「今まで順調だっただけに、初めて人の痛みがわかりました」そう語ってくれたのは、今回取材に応じてくれた吉田さん（