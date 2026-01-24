社員ら100人超が顧客500人から31億円を詐取――。30年以上に渡り、社員が着服などを繰り返していたことが発覚したプルデンシャル生命保険。元幹部や社員が「週刊文春」に明かしたのは、あまりに苛烈な営業の実態だった。◆ ◆ ◆「あぁ……ついに出たか」1月16日、プルデンシャル生命保険の社員ら100人超が、顧客から金銭をだまし取るなどの不適切な行為を繰り返していたことが発覚した。その額、31億円。社内調査で判明した結