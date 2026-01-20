高市首相が19日、衆議院を解散して総選挙を行うと正式に表明しました。高市首相の解散表明と消費減税という2つのポイントについて、日本テレビ政治部の井上幸昌部長が解説します。鈴江奈々キャスター「19日の高市首相の解散表明をどのようにみましたか？」井上幸昌政治部長「高い内閣支持率をテコにこの選挙を勝ち抜こうという戦略が見えたと言えます。『高市総理か野田総理か』と、トップの顔選びの選挙だと位置づけていました。