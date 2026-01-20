多くの海外セレブにも愛される世界的有名ブランド「ヴァレンティノ」の創業者、ヴァレンティノ・ガラバーニさんが亡くなったことが分かりました。93歳でした。世界的シンガーのレディー・ガガさんやハリウッドスターのジュリア・ロバーツさんらが晴れ舞台で着こなしたファッションブランド「ヴァレンティノ」。1960年にブランドを立ち上げた後、「ロッソ・ヴァレンティノ」と呼ばれる、赤を基調としたコレクションを展開し、世界で