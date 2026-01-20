豪東部クイーンズランド州のガリの海岸で、19歳のカナダ人女性の遺体が見つかった/Auscape/Universal Images Group/Getty Images via CNN Newsource（CNN）オーストラリア東部クイーンズランド州のガリ（旧フレーザー島）で19日、19歳の女性が野生犬ディンゴの群れに囲まれて死亡しているのが見つかった。警察は女性が死亡した経緯について捜査を行っている。ガリはユネスコの世界遺産に登録された名所で、毎年何十万もの観光客が