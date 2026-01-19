江戸最大の八幡様としても有名な富岡八幡宮に向かう中で見えてくる、一見おしゃれなカフェ。じつはここ、2025年夏に開業した民間のシェルターなんです。「こんなにオープンでいいの？」と思うくらいの開放感あふれる佇まい。立ち上げた経緯を所長の高橋亜美さんに聞きました。 【写真】「これが民間シェルター？」イメージが覆される施設の全貌（全13枚） 誰もが立ち寄れる「開けた」シェルター