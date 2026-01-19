山梨県東部の扇山の山林火災は発生から12日目を迎えましたが、西側の大月市内で延焼が続き、鎮火のめどは立っていません。焼失面積は390ヘクタールを超え、山梨県内の山林火災では戦後最大の被害となる見込みです。消防によりますと、山のふもとは消火活動が進み、建物被害の危険性は低いということです。