帯広市の留守宅に侵入し、10代前半の少女にわいせつな行為をしたうえ下着など奪ったとして30歳の男が逮捕・送検されました。不同意わいせつや強盗などの疑いで逮捕・送検されたのは帯広市の大道築容疑者です。大道容疑者は今月14日帯広市の留守中の住宅に侵入し帰宅した10代前半の少女に対し「殺すぞ」と脅したうえ、わいせつな行為をし、下着などを奪った疑いが持たれています。警察によりますと2人に面識はなく周囲の聞き込みな