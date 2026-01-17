タレントの新山千春（45）が、14歳年下の夫とデートをする様子を披露した。【映像】新山千春、水着姿やラブラブ夫婦ショット＆娘リクエストのキャラ弁2004年に元プロ野球選手の黒田哲史氏と結婚した新山。2006年に長女・もあ（19）が誕生したが、2014年に離婚を発表していた。2023年11月には、マッチングアプリで知り合ったという14歳年下の一般男性との再婚を報告していた。その後も、夫や娘との日々をInstagramに投稿して