¡¡1·î15Æü¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢2·î¤Ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ô¤ªÃÎ¤é¤»¡Õ¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢¡Ô¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¡Ö¸åÆ£¿¿´õ¤È¹Ô¤¯¥¦¥Ã¥¥¦¥¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡Õ¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£²ó¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¡¦Æá¿Ü¹â¸¶¼þÊÕ¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥é¥ó¥Á¤ä¥¥ã¥ó¥É¥ëºî¤ê¤Ê¤É¤Î¸òÎ®¤ä¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ²ñ¡¢¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯12·î25Æü¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¸åÆ£¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ø¥´¥È¥â¤À¤Á¡£¡Ù¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤ËÆþ²ñ¤·¤¿¿Í¤âÂÐ¾Ý¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡1999Ç¯¡¢¡Ö10Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¤·¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î3´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë13ºÐ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¸åÆ£¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¸åÆ£¤È¹Ô¤¯¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢
¡Ô¸åÆ£¿¿´õ¤È°ì½ï¤Ë¥¥ã¥ó¥É¥ëºî¤ê¤äÆ°Êª¤Õ¤ì¤¢¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Æ33000±ß¤À¤Ã¤¿¤é°Â¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¡Õ
¡Ô°Â¤¹¤®¤ë¡£¡£¡£¡Õ
¡Ô¤É¤Î¤¯¤é¤¤´é¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¼¡Âè¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É°Â¤¹¤®¤À¤í¡Õ
¡¡º£²ó¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢»²²ÃÈñ3Ëü3000±ß¡£¤½¤Î²Á³Ê¤Ë¶ÃØ³¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëÈÓÅÄ·½¿¥¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï2Ëü±ß¼å¤Ç¡¢º£²ó¤Î¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î²Á³Ê¤è¤ê¹â¤á¤ÎÀßÄê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ÃÏ½¸¹ç¡õ²ò»¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤Ï¼ÂÈñ¡£»²²ÃÈñ°Ê¾å¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È1Æü¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÃÍÃÊ¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬ ¡È°Â¤¤¡É ¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡2002Ç¯¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¤·¡¢¥½¥í³èÆ°¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¸åÆ£¡£
¡Ö2024Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿½¸¡Øflos¡Ê¥Õ¥í¡¼¥¹¡Ë¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤·¤Æ¤ÏÎòÂåºÇ¹â¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë»æÈÇ¤Ç¤â½ÅÈÇ10²ó¤ò¿ô¤¨¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢Ïª½Ð¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°µ´¬¤ÎÈþËÆ¤ÈÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¸åÆ£¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÅ£¤Å¤±¤À¡£