¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ê¤ÉÌµÎÁ¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¾¾»³»Ô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡×¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¡¡¡Ö¸íÇ§¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¡×»Ô¤Ï¸©·Ù¤ÈÂÐ±þ¶¨µÄ
°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ëÈË²Ú³¹¤Ç¡¢¡Ö¾¾»³»Ô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÉ÷Â¯Å¹¾Ò²ð¤ÎÌµÎÁ°ÆÆâ½ê¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢»Ô¤Ï¡¢¡Ö»Ô¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¤È¸íÇ§¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸©·Ù¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ì¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢È¾Ç¯¶á¤¯±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ß¤á¤µ¤»¤ëË¡Åª¤Êº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼èºà¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»Ô¤Î»ÜÀß¤«¡×¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô·ïÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Æþ¸ýÉÕ¶á¤Î2¤«½ê¤ËÂç¤¤¯¡¢¡Ö¾¾»³»Ô´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹¤Î³°´Ñ¤â¡¢Ãã¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÃÏÌ£¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÉ÷Â¯°ÆÆâ½ê¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤È´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö°ÆÆâ½ê¡×¤ÎÉ½µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ÆÆâ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡¢²þÌ¾¤Ê¤É¤µ¤»¤ëË¡Åªº¬µò¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ô¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤ÈX¤ÇÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°ÆÆâ½ê¤Ï¡¢25Ç¯9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÌµÎÁ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢JR¾¾»³±Ø¤Ë¤Ï¡¢±ØÌ¾¤¬Á°¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Ì¾Á°¤Î»ÜÀß¤¬¤¢¤ë¡£¾¾»³´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤¬»Ô¤ÎÊä½õ¶â¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤À¡£
»Ô¤Î´Ñ¸÷¡¦¹ñºÝ¸òÎ®²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î°ÆÆâ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ô¤Î»ÜÀß¤«¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ô·ïÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÊ¶¤é¤ï¤·¤µ¤«¤é¡¢10·î¤Î¸©µÄ²ñ¤Ç¤â¡¢µÄ°÷¤«¤é¼ÁÌä¤¬½Ð¤¿¤Û¤É¤À¡£
ÃÏ¸µ»æ¤Î°¦É²¿·Ê¹¤â¡¢Æ±·î18ÆüÉÕ¥¦¥§¥ÖÈÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¡¢°ÆÆâ½ê¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Ì¾Á°¤Ë¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¸í²ò¤µ¤»¤ëÁÀ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÆÆâ½ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÎÆþÅ¹¤Ï·ø¤¯¤ªÃÇ¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÅ½¤ê»æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ÔÌ±¤Ê¤É¤Îµ¿Ìä¤Ï¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
°¦É²¸©·Ù¡Öº£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¸¡Æ¤Ãæ¡×
11·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢°ÆÆâ½ê¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤Î°Õ¸«¤¬¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¥á¡¼¥ë¡×¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÄ¹¤¬»Ô¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¸íÇ§¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡Åª¤Êº¬µò¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÌµÎÁ°ÆÆâ½ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°¦É²¸©É÷Â¯°ÆÆâ¶Èµ¬À©¾òÎã¤¬24Ç¯10·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢°ÆÆâ½ê¤Ë¤Ï¡¢¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÆÏ¤±½ÐµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤Î·Ç¼¨ÊýË¡¤ò¼é¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ÆÆâ½ê¤ÎÌ¾Á°¤Þ¤Ç¤Ïµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¾¾»³»Ô¤Î´Ñ¸÷¡¦¹ñºÝ¸òÎ®²Ý¤Ï1·î16Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¶ì¾ð¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ô¤Î»ÜÀß¤È¸íÇ§¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸©·Ù¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Åªº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¾òÎã²þÀµ¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ô¤¬¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤Þ¤À¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
°¦É²¸©·Ù¤ÎÀ¸³è´Ä¶²Ý¤ÏÆ±Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»Ô¤È¾ðÊó¶¦Í¤·¤Æ¡¢°ÆÆâ½ê¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¡¢Ê¶¤é¤ï¤·¤¤¤È¤Î»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë