ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¤¢¤ëÅ¹°÷¤¬ÊÝ°Â´±¤Ë¥Ö¥¿¤òÉÁ¤¤¤¿»æ¥³¥Ã¥×¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤í²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¡£13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆLA¥¿¥¤¥à¥º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹·´ÊÝ°ÂÅö¶É¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅ¹°÷¤¬´É³íÊÝ°Â´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ö¥¿¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤ÆÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Â¦¤Ï³ºÅö¤ÎÅ¹°÷¤ò²ò¸Û¤·¤¿¡£»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢ÊÝ°Â´±¤ÎA¤µ¤ó¤¬º£·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö16»þ´Ö¤Î¸òÂå¶ÐÌ³Ãæ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤à¤¿¤á¤Ë