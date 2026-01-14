99年桜花賞を制したプリモディーネ（父アフリート）が、7日に余生を過ごしていたサンシャイン牧場（北海道日高町）で死んでいたことが分かった。30歳だった。ジャパンスタッドブックインターナショナルが13日、発表した。▼福永祐一師（98年ファンタジーS1着、99年桜花賞1着などで騎乗）忘れられない馬。（桜花賞で）初めてG1を勝たせてくれて、当時のことを鮮明に覚えています。30歳まで牧場の方にかわいがってもらいながら、