【競馬】サウジカップ2026・G1（2月14日／日本時間15日／キング・アブドゥルアジーズ競馬場・ダート1800メートル）【映像】フォーエバーヤング、“包囲網”かいくぐる圧巻競馬横綱競馬でも“ヒヤヒヤ”だった？ 世界最高の賞金総額を誇るレース、サウジカップ2026が14日（日本時間15日）に開催され、フォーエバーヤング（牡5・矢作）が同大会史上初の連覇を達成。強い競馬を見せた同馬