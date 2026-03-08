JRA騎手の横山典弘（58）が8日、中山9Rのマイユニバース（牡4＝武幸、父レイデオロ）で勝利、武豊に次ぐ史上2人目となるJRA通算3000勝を達成した。1986年4月29日、東京12R（キオイゴット）でJRA初勝利、通算2万1852戦目で到達。26年1月31日の東京8Rをペイシャケイプで勝ち、リーチをかけていた。騎手のJRA勝利数トップは武豊の4637勝（7日現在）、2位が横山典、3位に岡部幸雄（2943勝）。4位に福永祐一（2636勝）、蛯名正義（2