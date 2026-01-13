連休明け１３日の東京株式市場は、高市首相の衆院解散検討を受けて買い注文が膨らんだ。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１６０９円２７銭（３・１０％）高の５万３５４９円１６銭となり、６日に記録した史上最高値（５万２５１８円０８銭）を１０００円超上回った。日経平均が５万３０００円台に乗せるのは初めて。９日夜、高市首相が通常国会冒頭で衆院を解散する検討に入ったとする読売新聞の報道を受け、日経平