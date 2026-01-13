タイ最南部エリアにある11カ所のガソリンスタンドで爆発が相次ぎ、民間人を含む少なくとも4人がけがをしました。【映像】炎上するガソリンスタンド（実際の映像）現地メディアなどによりますと、11日、タイ最南部のヤラ―県などにあるガソリンスタンドで爆発が相次ぎました。爆発はヤラ―県のほか、ナラティワート県、パッタニ―県のあわせて3県の11カ所で発生していて、これまでに民間人3人と警察官1人がけがをしたということ