楽天・宗山塁内野手（22）が、杉谷拳士氏（34）のYouTube「熱スギヤch」に出演。プロ1年目で対戦してとんでもないと思った投手と球種を明かした。宗山が真っ先に名前を挙げたのは日本ハムの伊藤大海だった。「真っ直ぐが吹き上がってくるような感じ。振ったら高かったみたいな感じですね。最初は目が慣れてないんで、こんな簡単に三振するんだと思った」と、初対戦時の衝撃を振り返った。変化球では？宗山は「宮城（大弥