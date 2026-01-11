スポニチスポニチアネックス

スマイリーキクチ、いじめ動画めぐる特定行為に「私刑は加害者側です」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • スマイリーキクチが11日の番組で、いじめ動画をめぐる特定行為に言及した
  • SNS上で加害者の個人情報を晒し、迷惑系YouTuberまで押しかけるというもの
  • 「自分が正義だって思った時ほど人間ってね、残酷になる」と説明した
記事を読む

おすすめ記事

  • 倉田真由美氏
    倉田真由美氏、いじめ動画の盲点指摘「いじめられている側にわざと殴らせ加害者に見せる」可能性　第三者の検証「必要」 2026年1月9日 17時8分
  • テレビ朝日
    「ワイスクサタデー」出演の元刑事・佐々木成三氏　相次ぐ暴行動画の拡散に「一番の問題」と指摘したことは… 2026年1月10日 18時6分
  • スポニチ
    人気ユーチューバー私見「加害者晒してネットで叩きまくる民達もイジメじゃないの…？」 2026年1月7日 20時46分
  • 学校で暴行 SNSで動画拡散　市教委が会見「大分市内の中学校で撮影された」いじめかどうかは今後精査
    学校で暴行 SNSで動画拡散　市教委が会見「大分市内の中学校で撮影された」いじめかどうかは今後精査 2026年1月9日 19時4分
  • カズレーザー（2025年8月撮影）
    カズレーザー、暴行動画拡散の背景に私見「いじめっていうものは絶対あるのに…」 2026年1月11日 17時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 小島瑠璃子 旧友にプロポーズ
    2. 2. アッコ 間違えてルー150人分買う
    3. 3. 長澤まさみ結婚でまさかの大恥
    4. 4. どうして嘘つく? 渡邊渚に批判も
    5. 5. 4カ月で性交229回 体がもたない
    6. 6. 中居氏のツーショット 業界騒然
    7. 7. ラーメン二郎 おう吐行為に言及
    8. 8. 日本の「当たり前」に外国人衝撃
    9. 9. 佳子さま ご婚約は電撃発表か
    10. 10. ラブホ通いの小川前市長が圧勝か
    1. 11. 「女性の鼻を数発殴って車に押し込んだ」埼玉女性遺体
    2. 12. 「逃走中」前回成功者5分で確保
    3. 13. 維新364人「国保逃れ」疑惑 批判
    4. 14. ログ帳やめて ANAが異例の告知
    5. 15. 宮崎麗果氏、セレブ旅行断念か
    6. 16. イオン アオキHDと業務提携解消
    7. 17. 「死体を店の壁に入れた」逮捕
    8. 18. SMAPに続きTOKIOも使用不可か
    9. 19. mirumi 次なるヒットアイテムに?
    10. 20. 1日4億円稼ぐ 元子役に批判殺到
    1. 1. 4カ月で性交229回 体がもたない
    2. 2. 佳子さま ご婚約は電撃発表か
    3. 3. 日本の「当たり前」に外国人衝撃
    4. 4. 「女性の鼻を数発殴って車に押し込んだ」埼玉女性遺体
    5. 5. ラブホ通いの小川前市長が圧勝か
    6. 6. 維新364人「国保逃れ」疑惑 批判
    7. 7. ログ帳やめて ANAが異例の告知
    8. 8. 「死体を店の壁に入れた」逮捕
    9. 9. 「マイルドサイコパス」の特徴
    10. 10. 「ソープの墓場」と言われた色街
    1. 11. 100円セールやめた ミスドの逆襲
    2. 12. 大田区で社長殺害か 45歳男逮捕
    3. 13. 道路標識「The End」行ってみた
    4. 14. 麻酔ミスで激痛 看護師は逃げる
    5. 15. 市長の裏の顔 実名顔出しで告発
    6. 16. 行方不明コウノトリ 韓国で発見
    7. 17. 暴行恐喝の風俗店員 法廷で号泣
    8. 18. 女性遺棄事件「鼻を数発殴った」
    9. 19. 神戸ルミナリエ作品 風で倒れる
    10. 20. 一通5万円 代筆屋に依頼殺到も
    1. 1. 銭湯で「やめてほしい」NG行為は
    2. 2. 高市首相 衆院解散検討を伝達
    3. 3. 小泉防衛相 11m飛び降りる体験
    4. 4. 玉木氏 冒頭解散は約束に反する
    5. 5. 「育休もらい逃げ」批判 懸念も
    6. 6. 生放送で「進次郎覚醒」驚愕の声
    7. 7. スマホ紛失「突飛な憶測」が拡散
    8. 8. 福男選びで異例のレース展開に
    9. 9. 社長装い「振り込んで」詐欺急増
    10. 10. 座席で「領域侵犯」JRらの対策
    1. 11. 高市早苗首相 衆院解散を検討
    2. 12. 母子4人死亡 2階は無残な有り様
    3. 13. 早期解散あり得る 政権内で浮上
    4. 14. 自撮りのためクマへ突進の末路
    5. 15. 日本保守党 元党員が刑事告発か
    6. 16. 高市政権安定へ勝負…衆院解散検討、高支持率で慎重論振り切る
    7. 17. 首相、通常国会冒頭の衆院解散検討を伝達
    8. 18. 「ラブホ密会」問題も何のその！小川晶前市長の超“人たらし”戦略 12日投開票の前橋市長選情勢
    9. 19. 野党第一党の立民 支持率は1桁台
    10. 20. 見立真一は今フィリピンに 証言
    1. 1. mirumi 次なるヒットアイテムに?
    2. 2. 1日4億円稼ぐ 元子役に批判殺到
    3. 3. 中国企業「輸出取りやめたい」
    4. 4. AIで性的な姿に加工 英で禁止か
    5. 5. 「千と千尋」のカオナシは誰?
    6. 6. 米移民当局の女性射殺 疑問浮上
    7. 7. XのAI画像編集機能 一部が有料化
    8. 8. 米で医療保険料が高騰 市民悲鳴
    9. 9. デモ参加者は死刑表明 イラン
    10. 10. 韓国 コメントの国籍表示に賛成
    1. 11. 性暴力受けた ハマス元人質告白
    2. 12. 中国 レアアース新規契約を停止
    3. 13. クレカ金利上限を1年間10％に 米
    4. 14. 「真珠の耳飾りの少女」来日へ
    5. 15. 中国、成人の半数が睡眠に悩み
    6. 16. 露の発射「けん制する目的」か
    7. 17. スマホ電池切れで手に刃物 香港
    8. 18. 質店でサル大暴れ 米テネシー州
    9. 19. 性的な画像を加工? 海外が制限
    10. 20. アメリカ人観光客 日本食に驚き
    1. 1. イオン アオキHDと業務提携解消
    2. 2. 中学受験の「早慶利確」を考察
    3. 3. スタバ バレンタイン限定グッズ
    4. 4. 赤レンガ倉庫 再開発で大逆転
    5. 5. 名古屋は「チャンス手放した」か
    6. 6. 退職申し出→上司「あ、そっか」
    7. 7. トライアルの１２月既存店売上高は３カ月ぶり前年割れ
    8. 8. 楽天ペイ、最大還元率が1.5%→1%
    9. 9. 経費として認められぬもの
    10. 10. 米が繰り込んだ「残酷な現実」
    1. 11. 豚熱、全頭処分取りやめ 農水省
    2. 12. ニコンが栃木・大田原に新工場、デジタルカメラ用交換レンズなど生産…総工費は２５０億円・２７年夏完成予定
    3. 13. なぜ伝わらない 優秀なリーダー
    4. 14. 「なぜそう思うの?」はNG質問
    5. 15. 東京23区で家庭ごみ有料化検討
    6. 16. 安川氏「日本は魅力ない」
    7. 17. 残価ローンで損失カバーする制度
    8. 18. 資さんうどん 冬季限定メニュー
    9. 19. 老後入っておくべき保険の知識
    10. 20. 世界トップクラスはどの試験?
    1. 1. Windows11搭載PCの「CMOS」とは
    2. 2. 【楽天モバイル】固定回線化におすすめ！1円モバイルWi-Fiルーター！「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を7ヵ月間利用して感じたメリット7点
    3. 3. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
    4. 4. ラスベガスの「お掃除ロボ」紹介
    5. 5. モバイルWi-FIルーター(ポケット型Wi-Fi)人気ランキングTOP6！
    6. 6. 新製品レビュー：“高機能”レンズ一体型カメラ特集：富士フイルム X100VI　ボディ内手ブレ補正で実用性が高まった、人気シリーズの最新モデル
    7. 7. SBが米OpenAIとの戦略的提携
    8. 8. Pixel Watch 4に新たな機能追加
    9. 9. Core Ultra Series 3の性能を先行ベンチマークテスト、GPUの″強さ″光る
    10. 10. Cloudflareがイタリア規制当局による26億円相当の罰金に直面、パブリックDNSリゾルバー「1.1.1.1」で海賊版サイトのブロックを拒否したため
    1. 11. Nano Banana 性能引き上げるには
    2. 12. iPhoneの時刻変更で容量増 話題
    3. 13. 手元にあるストレージの便利さ
    4. 14. 終了前に急げ！今が史上最高レベルにお得！GMOとくとくBB光が最大167,000円キャッシュバック＆最大6ヶ月間0円！違約金負担最大60,000円や工事費実質0円など併用可能なキャンペーンを一挙紹介
    5. 15. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
    6. 16. 最近の冷蔵庫のコンプレッサーは「寿命が犠牲になっている」との指摘
    7. 17. AI専門チャンネルが解説！Sora 2、Veo 3.1など、2026年冬最新の無料で使える人気動画生成AIツールの使い方！
    8. 18. わずか10KBのRAMで動く組み込みシステム向けにJavaScriptプログラムをコンパイルして実行できる「MicroQuickJS」
    9. 19. 「イザ！」でコンロからストーブに変身。イワタニの新作が頼もしすぎる
    10. 20. 「モンスター ロッシ」缶 再販へ
    1. 1. 緊急地震速報で駅伝中継止まる
    2. 2. 【女子駅伝】前代未聞のハプニングに選手も大会側も謝罪「申し訳ない」　タスキリレーで選手不在
    3. 3. フワちゃん、涙のプロレス初勝利「夢みたい」４戦目でついに…師弟タッグで勝ち名乗りも「自力勝利ではないので図に乗らない」と自戒
    4. 4. 女子駅伝 まさかの「選手不在」
    5. 5. 鹿島学園監督「格上」を絶賛
    6. 6. 井上尚弥「長期の休息必須」の声
    7. 7. カー娘「押し出すスイープ」禁止
    8. 8. 大谷翔平の輝きに米スターも驚愕
    9. 9. 大谷に監督がコメント 反響
    10. 10. 京都1R 和田竜二騎手が落馬負傷
    1. 11. Jリーグ側の発言「常識がない」
    2. 12. 女子駅伝 40歳4児のママが話題
    3. 13. 「同姓同名」のみちょぱから声援
    4. 14. ニトリ 今季目標は優勝に向け
    5. 15. 高校サッカー 尚志を破る姿話題
    6. 16. 都大路 4年前忘れられぬ1万人
    7. 17. J1昇格長崎に「キタァァァ」吉報
    8. 18. ２度のCL制覇を誇る欧州名門が日本代表FWに36億円の正式オファーと英報道！三笘所属のブライトンも獲得に本腰
    9. 19. アヤックス イブラ獲得に近づく?
    10. 20. 原晋監督は「お金を出すだけ」
    1. 1. 小島瑠璃子 旧友にプロポーズ
    2. 2. アッコ 間違えてルー150人分買う
    3. 3. 長澤まさみ結婚でまさかの大恥
    4. 4. 中居氏のツーショット 業界騒然
    5. 5. どうして嘘つく? 渡邊渚に批判も
    6. 6. ラーメン二郎 おう吐行為に言及
    7. 7. 「逃走中」前回成功者5分で確保
    8. 8. 宮崎麗果氏、セレブ旅行断念か
    9. 9. SMAPに続きTOKIOも使用不可か
    10. 10. 北川景子もう出ない 悲鳴続出
    1. 11. 松岡昌宏「自身の持病」明かす
    2. 12. やす子 フワちゃん巡り逆暴露
    3. 13. 元関係者逮捕のGACKTに冷めた声
    4. 14. 父は役者で爆弾犯 告げられた日
    5. 15. 元青汁王子「13日に歴史は動く」
    6. 16. 「精子の役」デビューに大反響
    7. 17. モデルが「ドアップで」盗撮訴え
    8. 18. プリキュアシリーズ第23弾「名探偵プリキュア！」、2月1日より放送開始
    9. 19. 伊達公子 夫に半年フラれ続けた
    10. 20. 栃木県立高アポなし突撃 物議に
    1. 1. 「クーリッシュ」の新作が発売
    2. 2. 解散しよう 一夫多妻が「崩壊」
    3. 3. ワークマンの1500円パンツ
    4. 4. 赤穂坂越へ牡蠣を求めて！「海鮮問屋 城」で海鮮BBQ
    5. 5. 「うちの夫おかしい」離婚検討
    6. 6. 「美桜が環奈に追いついた」
    7. 7. 首元スッキリ 大人ショートボブ
    8. 8. セブンの新作アイス 続々登場
    9. 9. GUのバレエシューズスニーカー
    10. 10. 「食べて痩せる」16kg減の方法
    1. 11. マンゴー×杏仁 冬限定の一杯
    2. 12. アパレル業界で10年の接客経験
    3. 13. 「ミスタードーナツ」のランドセルが今年も発売決定！　新色「オールドファッション」など全8種
    4. 14. 妻を鬼嫁扱い 最低な夫に怒り
    5. 15. 石を持ち帰りたい 禁句の封印
    6. 16. コストコの「大容量フード」
    7. 17. キルフェボン 苺フェア開催へ
    8. 18. 意外な電車の忘れ物・落とし物
    9. 19. 双子出産後 まさかのトラブル
    10. 20. ケイト26年春新作｜頬までが目ヂカラ領域♡『バウンシーチークシャドウ』全5種をスウォッチ＆レビュー

    ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

    キャンセル
    ライブドアブログ埋め込みコードを取得