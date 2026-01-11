プリキュアシリーズ第23弾となる『名探偵プリキュア！』がABCテレビテレビ朝日系にて2月1日より毎週日曜8時30分に放送されることが決定。キャラクター、キャストなどが一挙解禁された。【写真】『名探偵プリキュア！』変身前＆変身後ビジュアル2004年2月1日に放送を開始した『ふたりはプリキュア』から現在放送中の『キミとアイドルプリキュア♪』まで、22作品継続しているオリジナルの長期TVアニメシリーズ。毎年モチーフや