元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が10日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「私、嫌われてた期間が長すぎて」と自虐的に語る一幕があった。同番組の公開収録が昨年12月に開催され、ゲストとして「あったかタイムファミリー」のドランクドラゴン鈴木拓とピン芸人の永野が登場。80席に対し、1500人の募集があったという。「自分のことを応援してくれてる人、田