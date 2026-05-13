全日本学童大会都予選の会議で“異変”…「変化球の禁止」を長時間説明毎年、取材している高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント東京都予選の組み合わせ抽選会である、監督主将会議を今年も取材した。真夏の全国大会を目指す学童（小学生軟式）野球選手たちの真剣なまなざしはまぶしく、見ているこちらも気持ちを新たにさせられる集まりである。選手たちは当然ながら毎年、入れ替わるものの、会議自体は