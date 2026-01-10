内乱首謀容疑を受ける尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領に対する1審の求刑が13日に延期された。ソウル中央地裁刑事合意25部（池貴然部長判事）は9日、尹前大統領の内乱首謀容疑と金竜顕（キム・ヨンヒョン）前国防部長官らの内乱重要任務従事容疑の結審公判で「準備して来た方々がエネルギーがある時に弁論するのが公平で効率的ではないかと考える」とし「夜中に進行するのはまともな弁論とは言いがたいようだ」と明らかにした。裁