米連邦議会上下院で8日（現地時間）に進行された表決で、与党・共和党議員が民主党に同調する「反乱表決」が続いた。トランプ米大統領が「11月の中間選挙で敗れれば私は弾劾されるはず」としながら強硬支持層を総結集する「背水の陣」を敷いた状況で出てきた大規模な離反票をめぐり、米政界では選挙を控えた与党議員らの各自の動きが本格化するのではとの見方が出ている。◆共和党5人離脱…「議会の承認を受けるべき」上院ではこの