巨人・中山礼都内野手（２３）が内野手登録から今季外野手登録に変更されることが７日、分かった。プロ５年目だった昨季は途中から外野に挑戦すると、攻守で存在感を示し自己最多１０３試合に出場。新たなシーズンは外野一本での勝負となる。昨年は４月にプロ入り後初めて外野で出場。その後は内外野で起用されていた中、夏場以降は右翼でのスタメンが大幅に増加した。阿部監督が「うちの外野手の中で一番守備範囲が広いデータ