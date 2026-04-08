ドジャースの敵地での得点ラッシュが、歴史的水準に達している。米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は６日（日本時間７日）の時点において、今季最初のロード４試合で計４５得点を挙げた事実に着目し、１８８４年以降のメジャー史でも５番目に多い数字だと報道。開幕直後から続く王者の異常な打線の熱量を、あらためてクローズアップした。実際、その中身も濃い。ワシントンの敵地ナショナルズ