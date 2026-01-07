牛丼の「松屋」と人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボ企画が1月6日から始まり、「転売禁止」と明示されているにもかかわらず、早速フリマアプリではグッズの出品が相次いでいる。

キャンペーン初日はグッズが完売した店舗もあったようだ。運営会社が弁護士ドットコムニュースの取材に、コラボ企画の狙いについて答えた。

●頼めるのは大人1人1食まで

1月6日から始まったコラボ企画の第1弾では、「ちいかわのすき焼き鍋膳」（1580円）を購入すると、オリジナルの「食券キーホルダー」がプレゼントされる。

「転売は禁止」「お1人様1日1食まで」と制限がつけられており、ランダム6種を1人でコンプリートするためには最低でも6日（6食）が必要となる。

また、小学生以下のおこさま向けのコラボメニューにはハンドタオル（ランダム6種）がついてくる。

コラボ商品をめぐって、松屋側は「転売、再販売、営利目的でのご購入はお断りいたします」とアナウンスしているが、発売初日からフリマアプリでの出品が目立った。

●ガチ勢か？「ちいかわ好きなんですか」

弁護士ドットコムニュース編集部の記者が1月7日の正午ころに都内の店舗を訪れた際には、すき焼き鍋膳を食べることができた。店員に聞くと、初日の1月6日は、グッズが売り切れたという。

食事をしていると、背後から「ちいかわ好きなんですか？」と声をかけられた。

女性客は「（グッズ）を交換しませんか」「どの子が好きですか。（「ハチワレ」との返答に）ハチワレじゃない子が出たら交換ダメですか」と畳み掛けてくる。

記者が申し出を断ると、別の席でコラボメニューを食べている人を探しに行ったのか、その場を離れた。

その後、袋を開封すると「ハチワレ」が出てきた。

女性がただのファンか、転売ヤーなのか判別できなかったが、コラボ企画の影響を感じた。

●松屋フーズの回答「マナー守っていただいています」

弁護士ドットコムニュースの取材に運営会社の松屋フーズホールディングスが答えた。

コラボメニューの初日からの売れ行きについて、具体的な数量の回答は控えた。

その一方で、「食品の放置、廃棄、常識の範囲を超える食べ残しはご遠慮ください」 との呼びかけをしていたが、これについては、「おかげさまで、多くのお客様にはご理解いただき、マナーを守って美味しくお召し上がりいただいております」とし、懸念された事態にはならなかったという。

キャンペーンでは、店舗の注文のみ対応しており、イートインとテイクアウト（一部商品をのぞく）も可能となっている。

人気キャラクターとのコラボ企画が始まると、転売が問題視されるケースが相次いでいるなかで、松屋とちいかわのコラボの狙いなどについて尋ねると、次のように回答した。

「弊社では、普段から松屋フーズをご愛顧いただいているお客様はもちろん、これまで店舗に足を運ぶ機会が少なかった新しいお客様にも、当社の魅力を知っていただくきっかけになればと考えております。引き続き、お客様のご期待に沿えるように、精進してまいります」