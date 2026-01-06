山手線の東京～新宿駅間は50円の値上げだ（Nozomi / PIXTA）弁護士JPニュース

JR東日本が民営化後初の運賃改定 値上げせざるを得ない「切実な事情」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • JR東日本は3月16日、民営化後初となる運賃値上げを実施する
  • これまで「電車特定区間」「山手線内」の区分を廃止
  • 都心部では値上がり率がさらに高くなるという
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. あさこ スタッフをガチ注意
  2. 2. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
  3. 3. 独身税 多すぎる負担の重大責任
  4. 4. 中居氏が沈黙破る 復帰説を否定
  5. 5. 安住アナ 今日は行くだけでいい
  6. 6. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
  7. 7. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
  8. 8. やす子の「恩情つぶし」議論勃発
  9. 9. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
  10. 10. 消防職員が男児を首絞めビンタか
  1. 11. 鳥取島根で震度5強 津波心配なし
  2. 12. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
  3. 13. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
  4. 14. もう関わりたくない 塙が不信感
  5. 15. 存在感抜群 紅白帰りの演者たち
  6. 16. 友人の急死に怒り→強硬手段へ
  7. 17. 「豊臣兄弟」の設定に議論白熱
  8. 18. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」　大逆転直前の出来事
  9. 19. スカイピースのメンバーが結婚
  10. 20. 高校のトイレで暴行? 動画が拡散
  1. 1. 明治大学の馬が「徘徊」一時脱走
  2. 2. 消防職員が男児を首絞めビンタか
  3. 3. 栃木県立高で生徒暴行か、SNSに動画投稿
  4. 4. 鳥取島根で震度5強 津波心配なし
  5. 5. バッテリー膨張 Switchが話題
  6. 6. 新たな大地震の前兆? 警鐘鳴らす
  7. 7. ネイリスト 31日殺害にこだわり?
  8. 8. 暴力動画が拡散 加害生徒を聴取
  9. 9. 入国審査で膣の中まで調べられる
  10. 10. 15人刺傷 容疑者がいじめを相談
  1. 11. サイゼない…チェーン根付かぬ県
  2. 12. 島根&鳥取 23分間に6回地震発生
  3. 13. 女子高生に性加害 重大事態認定
  4. 14. 仕事始めに「退職代行」依頼急増
  5. 15. 山陽新幹線で運転見合わせ発生
  6. 16. 生徒暴行「被害者最優先で守る」
  7. 17. 1等7億の換金期限直前に当せん者
  8. 18. 5億円超のマグロの味 記者驚がく
  9. 19. 「助けて」110番も…男女2人死亡
  10. 20. 焼き肉店店長死亡 40代男を逮捕
  1. 1. 無法地帯 人の死を利用し荒稼ぎ
  2. 2. 大阪の「中華街構想」に住民恐怖
  3. 3. 子どもの学力 算数分野で異変か
  4. 4. 終電で転落 20歳で手足3本失った
  5. 5. ABEMA番組 八田容疑者の目撃情報
  6. 6. U.F.O.抑えカップ焼きそばNo.1に
  7. 7. シャワーだけの人 幸福度が低い
  8. 8. 一般参賀 美智子さまに「異変」
  9. 9. 女性「死んだ主人が家にいる」
  10. 10. 「挫折した」20代女性の衝撃部屋
  1. 11. 自撮りのためクマへ突進の末路
  2. 12. 性行為せず出産 友情婚のリアル
  3. 13. 2社引けず…一番マグロ5億円超に
  4. 14. 玉川徹氏「台湾有事よりひどい」
  5. 15. ベネズエラ攻撃、認めれば中国に台湾への武力行使を正当化する口実に…日本政府は対応に苦慮
  6. 16. すしざんまい社長 5億円は予想外
  7. 17. 認知症グレー Uターンできる割合
  8. 18. 安倍晋三首相はマルチ企業の広告塔だった（2018年）【社会を揺るがし変えた 歴代スクープの裏側】
  9. 19. 女性用トイレを利用? 男性増加か
  10. 20. 連合会長、国民の連立入り容認しない意向
  1. 1. カンボジアで発見…衰弱した姿に
  2. 2. バラバラに…クマ舐めた末路 米
  3. 3. 中国人観光客減少で日本に変化?
  4. 4. 習近平氏 中韓は「日本に勝利」
  5. 5. 中国の模型列車 時速800キロに
  6. 6. 米大統領が領有に意欲 丁は反発
  7. 7. 北朝鮮「野獣的な本性」と米批判
  8. 8. 中国、攻撃直前の面会説明せず
  9. 9. 韓国の女性芸人 車内で性行為か
  10. 10. トランプ氏、コロンビアへの軍事行動を示唆　ベネズエラへの攻撃に続き
  1. 11. ハワイ火山 観光客が危険な行動
  2. 12. 麻薬、ベネズエラ経由はわずかか
  3. 13. 米がベネズエラ攻撃か 緊急会合
  4. 14. イ女性 ハマス拘束下で性奴隷に
  5. 15. 米のグリーンランド領有に反対　英首相、トランプ氏表明で
  6. 16. 韓回り 「慰安婦像侮辱チャレ」
  7. 17. 中国で留学生の「帰国ラッシュ」が加速、その背後にある現実とは―中国メディア
  8. 18. トランプ氏、コロンビアを批判
  9. 19. ベネズエラ副大統領の姿勢軟化
  10. 20. 習近平主席 中韓で対日共闘訴え
  1. 1. 独身税 多すぎる負担の重大責任
  2. 2. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
  3. 3. 10月に「1ドル=250円」の屈辱か
  4. 4. 外食値上げ疲れ…消費者うんざり
  5. 5. 「450万返せ」→支払い義務なし
  6. 6. 買収で総合エンタメ帝国が誕生?
  7. 7. iPhone巡り「棚ボタ」の日本企業
  8. 8. 福岡への移住 東京よりお得は嘘?
  9. 9. 駅前も新築も「90％空室」で絶望
  10. 10. 定年退職vs2年再雇用 お得なのは
  1. 11. 冬の寒い時期 暖房器具の選び方
  2. 12. 「コメは儲かる」と新規参入も
  3. 13. 50棟のビル建築予定→1棟で破綻
  4. 14. ジュピターコーヒー 民事再生へ
  5. 15. 東京海上 利益1兆円に達した理由
  6. 16. ベネズエラ攻撃で原油価格影響は
  7. 17. お金のすべてを投資に回すのはNG
  8. 18. 親の介護は子どもがすべき？→ひろゆきの答えがド正論すぎて、ぐうの音もでなかった
  9. 19. 世界の富裕層が帯広から車で60分かけて通う、“看板のない白亜のレストラン”
  10. 20. 新卒一括採用は廃止すべき→誤り
  1. 1. 米NVIDIA 新GPU製品を発表せず
  2. 2. 人気の通勤靴がAmazonでセールに
  3. 3. 【Amazon 初売り】チャンピオンやヘインズの人気アイテムが最大50%OFFに
  4. 4. 「iPhone史上最大の危機」到来か
  5. 5. 日本製鉄の社長 年頭所感を発表
  6. 6. スマホケース 再利用の考えも
  7. 7. アンダーアーマーが最大47%OFFに
  8. 8. Nano Banana 性能引き上げるには
  9. 9. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
  10. 10. 象印「炎舞炊き」新モデル登場
  1. 11. Anker防犯カメラ 死角&手間なし
  2. 12. 台湾TSMC 2nmプロセス半導体量産
  3. 13. 対話AIキャラ「ポケとも」発表
  4. 14. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
  5. 15. 2026年スマホ予測 値上げは確実?
  6. 16. 【明日から】Amazon 初売りでノースフェイスのアウターや小物などがSALE価格に
  7. 17. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
  8. 18. 医薬品やサプリなどが最大61%OFF
  9. 19. シャオミが日本で高コスパスマホ「REDMI Note 15」シリーズの発表を1月15日12時に実施！高耐久な「REDMI Note 15 Pro 5G」が発売へ
  10. 20. Uber Eats「悪天候稼働」の現実
  1. 1. 箱根ガッツポーズ問題 賛否両論
  2. 2. 青学大・黒田のガッツポーズ、早大監督は理解「ゾーンに入っていたのでは」　大逆転直前の出来事
  3. 3. 真美子さんの鞄のブランド判明か
  4. 4. 大谷 同僚の母に知られざる善行
  5. 5. 箱根駅伝翌日 4年生の進路に騒然
  6. 6. 今井達也 WBCは「出る予定ない」
  7. 7. 小売店で核融合エネルギー利用へ
  8. 8. ウルフアロンがプロ2戦目で醜態
  9. 9. 阪神藤川監督に「裸の王様」懸念
  10. 10. 岡本 本拠地の特性に悩まされる?
  1. 11. 金氏 パワハラ行為繰り返したか
  2. 12. 今井達也に米ファンがうっとり
  3. 13. 「お前がやれ」指揮官にブチギレ
  4. 14. 大谷翔平の激変ぶり→ファン悶絶
  5. 15. 丸一日、大谷の番組 異例放送
  6. 16. 棚橋弘至 Xで禁断の言葉をポスト
  7. 17. 箱根5区 監督漏らした本音に共感
  8. 18. 岡本和真 移籍先「7」で登録
  9. 19. ホークス「2倍超」条件提示せず
  10. 20. 約286億提示?ヴィニシウスに関心
  1. 1. あさこ スタッフをガチ注意
  2. 2. 徳川家の末裔 驚愕のお年玉金額
  3. 3. 中居氏が沈黙破る 復帰説を否定
  4. 4. 安住アナ 今日は行くだけでいい
  5. 5. アイドルに漫画家「AIセクハラ」
  6. 6. やす子の「恩情つぶし」議論勃発
  7. 7. 存在感抜群 紅白帰りの演者たち
  8. 8. もう関わりたくない 塙が不信感
  9. 9. 「豊臣兄弟」の設定に議論白熱
  10. 10. スカイピースのメンバーが結婚
  1. 11. 水戸・ネイリスト殺害「人間関係」警察に相談
  2. 12. 江口のりこの耳舐め 視聴者呆然
  3. 13. 情報漏洩? TBS大慌ての深夜対応
  4. 14. 柏木由紀との年内結婚報道に一言
  5. 15. ビキニ姿で降臨 放送事故と反響
  6. 16. 「笑えない」ZAZYとガチの不仲か
  7. 17. やりすぎ 番組でとんでもない姿
  8. 18. 矢沢ライブで「深刻な悩み」発生
  9. 19. 「中森明菜は持っていない」証言
  10. 20. 380万円腕時計購入も…村重落胆
  1. 1. 星野&新垣 夫婦で引退説を一蹴か
  2. 2. スキニー消えた…愛用者の選択肢
  3. 3. なぜ今？スキニーパンツが再流行
  4. 4. 乳がんになりやすい人 5つの特徴
  5. 5. 65歳女優 目覚めた「四毒抜き」
  6. 6. 7キロ痩せた参鶏湯が美味すぎる
  7. 7. チョコボール 新カンヅメ登場
  8. 8. セブン 浜田雅功の料理を再現
  9. 9. セレブなママ友に予想外の現実
  10. 10. 丸亀製麺が最大50円の値上げ
  1. 11. 夫の職場を訪問 衝撃事実が判明
  2. 12. もっと早く買えば…UNIQLO商品
  3. 13. 心霊スポットの少女 正体に驚き
  4. 14. 留守番の母 ルンルン→寂しい
  5. 15. 正月飾り 可燃ゴミに出してOK?
  6. 16. 松屋・松のや&ちいかわ初コラボ
  7. 17. 3COINS「激かわキーホルダー」
  8. 18. 3COINS 弁当作りに役立つ新作
  9. 19. ユニクロのワイドパンツに注目
  10. 20. ほっともっと「恵方巻」発売へ