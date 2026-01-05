２００６年の第１回ＷＢＣに出場したキューバ代表のアレクセイ・ラミレス内野手（４４）が実に２０年の時を経て、３月に開催される第６回ＷＢＣで実に２０年ぶりに代表復帰する可能性が強くなったという。全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身のＸに「アレクセイ・ラミレスは、情報筋によると２０２６年ワールドベースボールクラシックのキューバ代表予備ロースターに名を連ねている。４４歳のラミレスはＭＬＢ