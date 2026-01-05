「パンダトレノ」復活!?アフターパーツメーカーのResult Japanは、2026年1月４日に同年１月９日より開催される東京オートサロン2025にて出展するトヨタ「86（ZN6）」の新たなカスタムモデル「NEO86」の完成車を初公開しました。トヨタ「86」は、2012年に誕生したコンパクトスポーツカー。トヨタとスバルの共同開発により誕生したモデルで、水平対向エンジンとFRレイアウトを組み合わせます。【画像】超カッコイイ！“新”「NEO