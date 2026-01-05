¡ÈÌ¾¼Ö¡É¥È¥è¥¿¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥È¥ì¥Î¡×Éü³è!? Á´Ä¹4.2mµé¤Î¡È¿·¡É¡ÖNEO¥Ï¥Á¥í¥¯¡×½é¸ø³«¡ª ÅÁÀâ¤Î¡ÈAE86¡É´°Á´ºÆ¸½¤·¤¿¡Èµì¼ÖÉ÷¡É¡Ö86¡×È¯Çä¤Ø
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥È¥ì¥Î¡×Éü³è!?
¡¡¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤ÎResult Japan¤Ï¡¢2026Ç¯1·î£´Æü¤ËÆ±Ç¯£±·î£¹Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¤Ë¤Æ½ÐÅ¸¤¹¤ë¥È¥è¥¿¡Ö86¡ÊZN6¡Ë¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¡ÖNEO86¡×¤Î´°À®¼Ö¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥è¥¿¡Ö86¡×¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡£¥È¥è¥¿¤È¥¹¥Ð¥ë¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈFR¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë86¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2021Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿2ÂåÌÜ¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÈ¼¤¤¼ÖÌ¾¤¬¡ÖGR86¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÂå86¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4240mm¡ßÁ´Éý1775mm¡ßÁ´¹â1320mm¡£¾è¼ÖÄê°÷¤Ï4Ì¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ207ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯212Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï6Â®AT¤â¤·¤¯¤Ï6Â®MT¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿NEO86¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½éÂå86¤ò¡¢¤½¤Î¸»Î®¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥È¥ì¥Î¡ÊAE86¡Ë¡×É÷¤ËÊÑËÆ¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î°õ¾Ý¤Ï°ìÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥ê¥È¥é¥¯¥¿¥Ö¥ë¥é¥¤¥È¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤âÇò¹õ¤Î¡È¥Ñ¥ó¥À¥È¥ì¥Î¡É»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡Result Japan¤Ï¤³¤ÎNEO86¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¤Ë¤Æ¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ê¤É¡¢ÈÎÇä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅ¸³«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£