あんことフルーツを使ったスイーツが集う「懐かしさと新しさのマリアージュ あんことフルーツ。」が、2026年1月13日（火）〜2026年2月16日（月）の期間、東京駅にあるエキナカ商業施設のグランスタ東京とグランスタ丸の内で初開催される。【写真】キャラメリゼしたりんごを乗せた和パフェも！展開スイーツ一覧■グランスタ限定品は15種類今回開催される「懐かしさと新しさのマリアージュ あんことフルーツ。」は、旬のフルー