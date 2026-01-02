ニッポン放送「ショウアップナイタースペシャルラジオペナントレース」（不定期）が昨年12月30日に午後8時から放送され、現役時代に日本ハム、巨人、中日でプレーした小笠原道大氏（52）が巨人の2024年ドラフト1位・石塚裕惺内野手（19＝花咲徳栄）に対する大きな期待を語った。11月14日以来のオンエアとなったこの日は「ジャイアンツサミット2025」がテーマ。巨人ファンの林家三平（55）、はなわ（49）、宮崎瑠依（42）、白