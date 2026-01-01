「コンディションがよければ64分台」 2区での目標タイムをこう答えるのは東京国際大学のリチャード・エティーリ（3年）だ。箱根駅伝初出走となった前回は、2区で65分31秒のタイムをたたき出し区間賞を獲得。同大学の先輩であるイェゴン・ヴィンセントの区間記録を塗り替える快走だった。 それも、万全ではない状態で、だ。中村勇太監督代行が「やりきった練習はなかった」というように、しっかり練習が積めていたわ