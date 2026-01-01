落語家の立川志らくと講談師の神田伯山が１日放送の「志らく・伯山の言いたい放だい元日ＳＰ」（ＴＯＫＹＯＭＸ）に出演した。２０２５年の５大のニュースの１つとして伯山さんはプロレスラーとして復帰したフワちゃんのニュースを取り上げた。フワちゃんは昨年８月に「Ｘ」で芸人のやす子に対する不適切な発言を投稿し、活動を休止していた。伯山は「２回ぐらい共演して、フワちゃんに対していいイメージしかなくて。今回