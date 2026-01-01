元KAT-TUNの上田竜也が12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。ももいろクローバーZと共に「ココ☆ナツ」を披露したが、その中で、上田はお茶目すぎるイタズラをももクロに仕掛け、視聴者は「何だこれ」「しおりん大変だw」などと騒然となった。【映像】元KAT-TUN上田が“想像の斜め上”をいく爆笑イタズラ今回初めて『ももいろ歌合戦』に出場した上田は、