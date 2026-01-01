お笑い芸人の有吉弘行が、『第76回NHK紅白歌合戦』の司会を終えた1日未明に、自身のXを更新。紅白後の“現実”をつづった。【写真】これが現実…有吉弘行『紅白』司会直後を記す有吉は「紅白最高でした！ただ家では遅く帰ってきただけのおじさん。それが現実です。明けましておめでとうございます。今年もそこそこよろしくお願いします」と記している。大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュース