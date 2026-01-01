TBS系日曜劇場『VIVANT』の公式Xが1月1日朝に更新され、最新ビジュアルが公開された。【写真】『VIVANT』2026年元旦に新ビジュアル公開メインキャスト勢揃い新年にあたり「#VIVANTYEARの幕開け───新たな冒険の旅へ」とあいさつ。そして、乃木憂助（堺雅人）、野崎守（阿部寛）、柚木薫（二階堂ふみ）、ドラム（富栄ドラム）、そしてノコル（二宮和也）の5ショットが描写された画像が披露された。「準備はよろしいですか