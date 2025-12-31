³ÐÀÃ¤·¤¿À¤Âå¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥ÊーÀÄ³ØÂç¡¦ÀÞÅÄÁÔÂÀ¼«¤é¿¿²Á¤òÌä¤¦Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ»°Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î¥­ー¥Þ¥ó¡¢ÀÞÅÄÁÔÂÀ¤¬¤³¤Î½©¤Ä¤¤¤Ë³ÐÀÃ¤·¤¿¡£ Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Î¥¨ー¥¹¶è´Ö¡¢1¶è¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¥¿¥¤µ­Ï¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¶è´Ö¾Þ¡£¿ÜËá³Ø±à¹â¹»¤«¤éÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¤¿ÀÞÅÄ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯ÅÙ¤«¤é³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥±¥¬¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢»°Âç±ØÅÁ¤Î½Ð¾ì¤Ï11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¡Ê3¶è5°Ì¡Ë