元『モーニング娘。』久住小春（33）❤︎ エリート外資系金融マン超エリート外資系金融マンと高級エスニック店へ4月25日・5月2日号『モーニング娘。』の元エース・久住小春（33）が愛を育（はぐく)んでいた相手は超エリート外資系金融マンだった。４月、FRIDAYは高級エスニック店でのデート後、都内タワマンへ向かう二人をキャッチ。若手ながら年収数千万円とされるハイスペックな彼が、雨の中でタクシーを探し回る