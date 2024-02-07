久住小春のインスタグラム（＠ｋｏｈａｒｕ＿ｋｕｓｕｍｉ．ｏｆｆｉｃｉａｌ）よりスポーツ報知

元モーニング娘。の久住小春「ラヴィット」出演に反響「美貌健在」の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

◆「ラヴィット！」に出演した久住小春

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