テゲバジャーロ宮崎は28日、FW橋本啓吾と新シーズンの契約に合意したことを発表した。現在27歳の橋本は、大阪商業大学卒業後の2021年から宮崎に加入。これまでJ3リーグ戦通算144試合の出場で49得点14アシストを記録している。キャプテンを務めた2025シーズンは、25ゴールを記録してJ3リーグ得点王に輝き、クラブを史上初のJ2昇格に導いた。その活躍が評価され、J3リーグ最優秀選手に選出された。宮崎残留を決めた橋本は、