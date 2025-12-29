ドジャース専門メディアがマンシーに来季限りでの引退を勧めた(C)Getty Images来季もドジャースでプレーすることが決定しているマックス・マンシーについて、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が“引き際”について言及している。【動画】マンシーの膝が！？ベテランを襲った悪夢のようなシーンマンシーは今季100試合に出場して打率.243、19本塁打、67打点、OPS.846の成績を残した。11月に残留オプションを行使し、年俸10