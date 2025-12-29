ド軍マンシーに厳しい見解　来季が“引き際”か「花道として位置づけるべきだ」専門メディアが主張

ドジャース専門メディアがマンシーに来季限りでの引退を勧めた(C)Getty Images

来季もドジャースでプレーすることが決定しているマックス・マンシーについて、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』が“引き際”について言及している。

【動画】マンシーの膝が！？ベテランを襲った悪夢のようなシーン

マンシーは今季100試合に出場して打率.243、19本塁打、67打点、OPS.846の成績を残した。11月に残留オプションを行使し、年俸1000万ドル（約15億3000万円）でドジャース残留が決まった。

同メディアは「シーズン序盤こそ苦しんだものの、メガネを着用したことで攻撃的アプローチが復活。ブルージェイズとのワールドシリーズでも、自身の10月の伝説（ポストシーズンでの強さ）に新たな1ページを加えた」と記している。

そんな中、同僚のミゲル・ロハスは来季限りでの引退を表明しているが、マンシーは来季以降も現役を続ける意向を示しているという。

同メディアは「ドジャースにとって2026年は、マンシーと再契約するための年ではなく、ロサンゼルスでの彼の引退の花道として位置づけるべきだ。引退が必須ではないが、2027年以降もドジャースの正三塁手であるべきでは決してない」と厳しい見解を示した。