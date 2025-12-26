12月28日（日）に行われる第70回有馬記念（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。1枠1番エキサイトバイオ馬体重：494前走馬体重：48012月24日（水）に栗東で計量今野貞一・栗東1枠2番シンエンペラー馬体重：506前走馬体重：49812月25日（木）に栗東で計量矢作芳人・栗東2枠3番ジャスティンパレス馬体重：480前走馬体重：47012月24日（水）に栗東で計量杉山晴紀・栗東2枠4番ミュージアムマイル馬体重：508前走馬体重