【有馬記念】連覇かかるレガレイラは484kg…出走馬の調教後の馬体重
12月28日（日）に行われる第70回有馬記念（G1）の出走馬の調教後における馬体重が発表された。
1枠1番
エキサイトバイオ
馬体重：494
前走馬体重：480
12月24日（水）に栗東で計量
今野貞一・栗東
1枠2番
シンエンペラー
馬体重：506
前走馬体重：498
12月25日（木）に栗東で計量
矢作芳人・栗東
2枠3番
ジャスティンパレス
馬体重：480
前走馬体重：470
12月24日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
2枠4番
ミュージアムマイル
馬体重：508
前走馬体重：500
12月24日（水）に栗東で計量
高柳大輔・栗東
3枠5番
レガレイラ
馬体重：484
前走馬体重：480
12月25日（木）に美浦で計量
木村哲也・美浦
3枠6番
メイショウタバル
馬体重：520
前走馬体重：508
12月24日（水）に栗東で計量
石橋守・栗東
4枠7番
サンライズジパング
馬体重：532
前走馬体重：524
12月25日（木）に栗東で計量
前川恭子・栗東
4枠8番
シュヴァリエローズ
馬体重：470
前走馬体重：前走海外
12月25日（木）に栗東で計量
清水久詞・栗東
5枠9番
ダノンデサイル
馬体重：520
前走馬体重：508
12月24日（水）に栗東で計量
安田翔伍・栗東
5枠10番
コスモキュランダ
馬体重：526
前走馬体重：522
12月24日（水）に美浦で計量
加藤士津八・美浦
6枠11番
ミステリーウェイ
馬体重：510
前走馬体重：500
12月25日（木）に栗東で計量
小林真也・栗東
6枠12番
マイネルエンペラー
馬体重：490
前走馬体重：488
12月25日（木）に栗東で計量
清水久詞・栗東
7枠13番
アドマイヤテラ
馬体重：510
前走馬体重：494
12月25日（木）に栗東で計量
友道康夫・栗東
7枠14番
アラタ
馬体重：498
前走馬体重：484
12月25日（木）に美浦で計量
和田勇介・美浦
8枠15番
エルトンバローズ
馬体重：526
前走馬体重：520
12月24日（水）に栗東で計量
杉山晴紀・栗東
8枠16番
タスティエーラ
馬体重：508
前走馬体重：502
12月24日（水）に美浦で計量
堀宣行・美浦