幅広い世代から支持を得るシンガーソングライターの優里（31）。人気者の優里だが、12月24日のクリスマスイブは苦しみにもだえていたようだ。優里は25日に自身のYouTubeチャンネルで「救急車でクリスマスイブ迎えました」と題した動画を公開。20、21日に行われたツアーの横浜公演打ち上げで、関係者3人と生牡蠣を食べたところ、クリスマスイブの朝、急に体調不良が起こり、救急車で病院に搬送されたことを報告した。救急車を呼ぶに